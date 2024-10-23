Госпитали завалены ранеными, лучших бойцов отправили на тот свет под Курском – нацист Мосийчук

Анатолий Лапин.  
23.10.2024 19:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинская армия несет тяжелейшие потери в уже оборонительных, а не наступательных боях в Курской области, откуда ее выдавливают подразделения ВС РФ.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия несет тяжелейшие потери в уже оборонительных, а не наступательных боях в Курской...

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По словам Мосийчука, в близлежащих пограничных областях Украины больницы забиты огромным количеством раненых, которым повезло быть вывезенными из Курской области.

«Тяжелейшие бои, множественные потери на территории Курской области. Я сужу по одному – по потоку раненых, – это то, что доступно, видно в госпиталях Сум и Полтавы, – с территории Курской области, по той скудной информации, которую мы получаем.

Потому что, если вы заметили, информация о событиях в Курской области в определенный момент была помещена в вакуум. Не говорим, не обговариваем, не даем, и даже паблики военные, которые в принципе плюс-минус всегда правдиво подавали информацию, не подают ничего», – отметил он.

«Тяжелейшие бои, по моей информации, тяжелейшее состояние Вооруженных сил. Последствия Курской авантюры, а сейчас очевидно, что это была авантюра, и что это – информационная операция, которая обошлась нам ценой жизни лучших из лучших воинов, подразделений, угробили технику.

Никто так и не объяснил цель стратегическую, военную, политическую, дипломатическую – любую цель этой Курской авантюры», – заявил Мосийчук.

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