15.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Происшествия, Украина

Господь покарал украинское телевидение


Молния попала в телевышку на Дорогожичах в Киеве. Инцидент произошел вскоре после победы сборной России в первом матче открывшегося в Москве чемпионата мира по футболу. Как известно, трансляцию мероприятия большинство телеканалов проигнорировали, прислушавшись к настоятельным рекомендациям властей.

Запись удара молнии в телевышку, сделанную очевидцем, опубликовали в сообществе в Facebook «Оперативный Киев», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бог услышал призыв миллионов зрителей украинского «телевидения», – язвительно прокомментировал инцидент политолог Олег Хавич.

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