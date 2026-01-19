«Господа, делайте ваши взносы!» Трамп зазывает Путина и Лукашенко в свой новый «элитный клуб»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Государь-император Трамп II задумал новое «миротворческое» предприятие для избранных под названием «Совет мира» («Board of Peace», что скорее переводится, как «Ковчег мира»).

В состав «Совета» вошли такие мощные деятели, как: лично Трамп II, универсальная затычка в каждой бочке Марко Рубио, зять и советник Трампа Джаред Кушнер и его подельник по бизнесу Марк Роуэн (CEO Apollo), специальный посланник Стивен Уиткофф, заплесневелый британский экс-премьер Тони Блэр, президент Всемирного банка Аджай Банга, а также советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт Гэбриел.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Помимо «узкого круга», заманчивое приглашение примкнуть к новому мегапроекту Трампа получили: аргентинский клоун Миллей и — внезапно! — тройка лидеров СНГ — президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

И если президенты России и Белоруссии ответили, что подумают над приглашением, то их казахстанский коллега ринулся в «элитный клуб» сшибая углы, хотя поразмыслить – ох и есть над чем.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на слова «президента Вселенной»:

«Администрация Трампа просит страны заплатить не менее $1 млрд за постоянное членство в предложенном Трампом «Совете мира». Трамп будет председательствовать в совете, контролировать его состав, утверждать решения и распоряжаться средствами. Страны, которые внесут $1 млрд в первый год, будут освобождены от ограничений по срокам».

В общем, «Делайте ваши взносы, господа! Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия!».

Как известно, Донни самого невысокого мнения об ООН и давно бухтит об упразднении этого «ненужного института». В прессе затею Трампа называют «альтернативным ООН», умалчивая о том, что, в отличие от ООН, «Совет мира», фактически, задумывается в качестве персонального шоу «оранжевого папочки» на фоне «ближнего круга» и нескольких сильных лидеров суверенных государств с Миллеем на роли придворного шута. Нездоровый интерес мировой общественности гарантирован.

Иначе трудно представить, как будет работать «Совет», где Трампу отведена роль бессменного председателя, управляющего финансами и членством в клубе, а прочим предназначена роль кордебалета.

Единственный, чья роль более или менее понятна, это вытащенный с антресолей и оттертый от паутины британский экс-премьер Тони Блэр, которому, судя по всему, будет доверена должность «смотрящего» за связями с Великобританией (вероятнее всего, за связями с британскими спецслужбами), которую планируется использовать в качестве грязного инструмента воздействия на внутреннюю политику государств, не разделяющих американские интересы.

Самый непонятный момент в этом «мегапроекте», зачем Трампу, при его заявленных триллионах, заработанных по всему миру, понадобась возня для стяжания каких-то карманных миллиардов. Разве что одержанные «пэрэмоги» не столь сокрушительные, как об этом поет сам Донни и толпа окружающих его холуев.

Занятно, что, изначально Трамп провозгласил, будто «Совет» имеет благородной целью восстановление разрушенной Израилем Газы вплоть до уровня «средиземноморской Ривьеры». Однако в новых заявлениях о Газе уже никто не заикается.

Оно и понятно. Глядя на неприглядную яму, разлегшуюся на месте восточного крыла Белого дома, где со строительством задуманного Трампом бального зала и конь не валялся, крайне сомнительно, что кипучий бессменный председатель «Ковчега мира» до конца президентского срока осилит возведение «средиземноморской Ривьеры» на руинах Газы. Не говоря уже о предвыборных обещаниях «потужно-пэрэможного», реализацию которых с трудом можно рассмотреть сквозь увеличительное стекло.

Судя по всему, чтобы не огорчать Трампа, Россия и Белоруссия возьмут бессрочную паузу на размышления, чтобы не тратить казенные миллиарды на дорогостоящие разговоры в пользу бедных, где тебе изначально отведена роль безмолвного слушателя. Что касается Токаева, то, памятуя его по-восточному цветастые дифирамбы, исполненные при личной встрече с Донни Великолепным, немалые членские взносы — не проблема, чтобы только войти в узкий круг приближенных к Тушке №1. Впрочем, Восток, — дело тонкое…