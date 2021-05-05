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05.05.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Госпогранслужба Украины: «Нет стены, которая защитит от российских «Искандеров» и танков

Новости УкраиныТак называемый проект «Стена», предусматривающий инженерно-техническое обустройство Украиной границы с Россией, существует лишь на...

Так называемый проект «Стена», предусматривающий инженерно-техническое обустройство Украиной границы с Россией, существует лишь на бумаге.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «РБК Украина» заявил глава Госпогранслужбы Украины генерал-майор Сергей Дейнеко, отвечая на вопрос, обстоят дела с реализуемым уже шестой год проектом «Стена».

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«Проекта «Стена» нет. Такое название сохранилось в обиходе. К сожалению, в нашем обществе проект «Стена» ассоциируется только с негативными проявлениями», – сказал собеседник издания.

При этом он не смог назвать даже приблизительные сроки окончания строительства.

«Это зависит только от нас. И от того, что именно хочет видеть общество на границе со страной-агрессором. Надо понимать, что нет такой стены, которая бы нас надежно от нее защитила, стала своеобразным саркофагом от российских «Искандеров» и танков. Такой стены не существует. Единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию и мужество наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны», – резюмировал Дейнеко.

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