Госпогрансслужба Украины: Атакованы при поддержке Белоруссии. Ведем ответный огонь

24.02.2022  09:04 (Мск), Киев
Ольга Козаченко.  
Просмотров:
 
Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Российские войска атаковали Украину как со своей, так и с территории Белоруссии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Госпогранслужба Украины.

Российские войска атаковали Украину как со своей, так и с территории Белоруссии. Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Около 5.00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей», – говорится в сообщении.

Утверждается, что атака также идет со стороны Крыма.

«Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника. В зависимости от ситуаций на участках границы, пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу. По ранениям среди охранников границы информация уточняется», – отметили в Госпогранслужбе Украины.

При этом CNN утверждает, что на Украину заходят танки со стороны Белоруссии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть