Госпогрансслужба Украины: Атакованы при поддержке Белоруссии. Ведем ответный огонь
Российские войска атаковали Украину как со своей, так и с территории Белоруссии.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Госпогранслужба Украины.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Около 5.00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей», – говорится в сообщении.
Утверждается, что атака также идет со стороны Крыма.
«Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника. В зависимости от ситуаций на участках границы, пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу. По ранениям среди охранников границы информация уточняется», – отметили в Госпогранслужбе Украины.
При этом CNN утверждает, что на Украину заходят танки со стороны Белоруссии.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.