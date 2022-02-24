Госпогрансслужба Украины: Атакованы при поддержке Белоруссии. Ведем ответный огонь

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Новости Украины

Российские войска атаковали Украину как со своей, так и с территории Белоруссии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Госпогранслужба Украины.

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«Около 5.00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей», – говорится в сообщении.

Утверждается, что атака также идет со стороны Крыма.

«Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника. В зависимости от ситуаций на участках границы, пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу. По ранениям среди охранников границы информация уточняется», – отметили в Госпогранслужбе Украины.

При этом CNN утверждает, что на Украину заходят танки со стороны Белоруссии.