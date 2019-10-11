11.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Экономика
Просмотров:

Госпредприятия Украины намеренно банкротят, чтобы продать за бесценок

Продавая за бесценок стратегические государственные предприятия Украина лишает себя базы для обеспечения высокого уровня жизни своих граждан.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил вице-президент общественной организации «Академия экономических наук Украины» Анатолий Пешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Большинство государственных предприятий, которые считают убыточными, на самом деле являются доходными. Их умышленно делают убыточными, чтобы скупить за бесценок и потом получать колоссальный доход. Обратите внимание на опыт стран Западной Европы, таких как Норвегия, Швеция, Финляндия.

Скажем, в Норвегии люди на пенсии за счет государства ездят на отдых в другие страны. И это все оплачивает государство. У людей высокий уровень социальной защиты. Они живут даже лучше, чем когда работали. Почему это происходит? Потому что в этих странах государственная монополия на наиболее важные, стратегические объекты. На нефтедобычу, на добычу любых полезных ископаемых», – сказал Пешко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть