Госпредприятия Украины намеренно банкротят, чтобы продать за бесценок

11.10.2019, Киев, Игорь Петров

Продавая за бесценок стратегические государственные предприятия Украина лишает себя базы для обеспечения высокого уровня жизни своих граждан.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил вице-президент общественной организации «Академия экономических наук Украины» Анатолий Пешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство государственных предприятий, которые считают убыточными, на самом деле являются доходными. Их умышленно делают убыточными, чтобы скупить за бесценок и потом получать колоссальный доход. Обратите внимание на опыт стран Западной Европы, таких как Норвегия, Швеция, Финляндия.

Скажем, в Норвегии люди на пенсии за счет государства ездят на отдых в другие страны. И это все оплачивает государство. У людей высокий уровень социальной защиты. Они живут даже лучше, чем когда работали. Почему это происходит? Потому что в этих странах государственная монополия на наиболее важные, стратегические объекты. На нефтедобычу, на добычу любых полезных ископаемых», – сказал Пешко.