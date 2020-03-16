16.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика
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Госрезерв Украины: «У нас н***я нет. Вообще»




«Аграрная сверхдержава» Украина критически зависит даже от импорта продуктов питания. В стране нет собственных запасов, даже склады Госрезерва пусты.

Об этом в эфире интернет-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы импортируем еду, мы импортируем мясо, сыры. У нас ничерта нет. Хорошо, у нас есть фуражная пшеница, урожай которой еще не созрел. Госрезерв пустой вообще.

Я публиковал ответ Госрезерва. Ответ Госрезерва: «У нас ни**я нет. Вообще». А люди, которые мне после этой публикации стали писать в личку, пишут, что даже в цистернах стратегического запаса топлива топлива нет.

Там просто каналы, в которые засовывается мерная труба, щуп, они заварены снизу, в них топливо есть, то есть, замкнутая система – труба, куда опускается щуп, в ней топливо есть, а цистерна пустая. И так весь Госрезерв. Там нет ничерта, жрачки нет, еды нет, консервов нет», – бьет тревогу Дубинский.

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