В случае победы на президентских выборах Дональд Трамп вернется к политике «сдерживания России», которую он придерживался во время своего первого срока, вооружая Украину.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший госсекретарь США времен Трампа Майк Помпео, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я работал с президентом Трампом четыре года, и за это время Владимир Путин не забрал ни дюйма украинской земли. Вспомните, что он захватил пятую часть Украины, включительно с Крымом, во времена президентства Обамы. Администрация Трампа предоставила Украине оборонные системы еще до войны, что сдерживало Владимира Путина. При этом, всего через несколько месяцев после отхода Трампа с должности, Путин снова начал убивать украинцев и захватывать новые территории. Когда ожидаешь, что Путин сделает при президентстве Трампа, можно ожидать, что модель сдерживания, которую мы выбрали, будет значительно более влияющей на него, чем слабость, которую он видел при президентстве Обаме и Байдене», – заявил Помпео.

Он подчеркнул, что недавние заявления кандидата на должность вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что конфликт на Украине может быть остановлен на нынешней линии разграничения, а Киев откажется от членства в НАТО, – это лишь предвыборная риторика.

«Это просто кандидат в вице-президенты, и все, что он говорит, потому что сейчас выборы. Настоящий кандидат в президенты – это Дональд Трамп, и именно Дональд Трамп будет разбираться с этим вопросом… Я не буду президентом так же, как Джей Ди Вэнс не будет президентом. Я считаю, что лучше всего обращаться к истории, а не к словам. По моему опыту люди часто говорят одно, а потом сталкиваются с реальностью. Когда реальность ударила по президенту Трампу и мне, когда нам поручили сдерживать Владимира Путина, мы достигли значительного успеха. Я абсолютно убежден, что президент Трамп и команда, которую он сформирует, если его изберут, снова добьются огромных успехов», – резюмировал бывший глава Госдепа.