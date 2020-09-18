Госсекретарь США признал Крым российским

18.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Еще в 2014 году руководство Соединенных Штатов знало, что крымчане сами захотели вернуться в состав России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном на сайте МИД РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Он рассказал, что в апреле 2014 года в Женеве встречался тогдашним госсекретарем США Джоном Керри, верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кэтрин Эштон и исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Дещицей.

«Мы сочинили целую страницу, которую все одобрили. Она гласила, что мы, участники от России, США и Евросоюза, приветствуем обязательства украинских властей осуществить децентрализацию в стране с участием всех областей Украины. Это было уже после крымского референдума. Потом эту бумагу «забыли» американцы, Евросюз и уж тем более Украина», – отметил Лавров.

«Тогда на этой встрече Дж.Керри мне сказал, что все понимают, что Крым российский, что народ Крыма хотел вернуться, но мы так быстро провели референдум, что он не вписывается в стандарты такого рода мероприятий. Попросил переговорить с Президентом В.В.Путиным, организовать еще один референдум, объявить его заранее, пригласить международных наблюдателей, сказал, что поддержат их направление туда. Результат будет таким же, но мы как бы соблюдем приличие. Я сказал, что если они понимают, что это было проявление воли народа, то зачем устраивать такие спектакли?», – вспоминает министр.

Кроме того, он дал оценку недавних заявлений, которые делают в Евросоюзе и Европарламенте о том, что «оккупация» Крыма является грубейшим нарушением миропорядка, установленного по итогам Второй мировой войны.

«Но если это критерий, который применяется к вопросу о принадлежности Крыма, то УССР в 1945 г. вступала в ООН, созданную по итогам Второй мировой войны, без Крыма, он был в СССР. Только потом нелегитимные, противоречившие советским законам действия Н.С.Хрущева завершились тем, чем они завершились», – сказал глава МИД РФ.