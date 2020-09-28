ГосСМИ Белоруссии омерзительнее коллаборантов, уничтожавших население и партизан – историк

28.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Работники оппозиционных и государственных белорусских СМИ, которые целенаправленно работают на уничтожение советского идеологического наследия и распространяют националистическую пропаганду, гораздо омерзительнее нацистских коллаборантов, которых они восхваляют.

Об этом в эфире YouTube-канала «Одна Родина» заявил российский историк Олег Айрапетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Одно дело – это реальные действия белорусских коллаборантов, пособников оккупантов, пособников людей, которые захватили республику с населением в восемь миллионов человек, а оставили с населением где-то пять миллионов семьсот тысяч человек. Эти люди, конечно, ничего кроме омерзения не вызывают.

Но ещё большее омерзение вызывают те современные работники идеологического фронта, которые сидят не только в современном Вильнюсе, а последние десятилетия именно столица Литовской республики стала основной площадкой белорусских националистов, действующих против режима Лукашенко. Именно режима, я думаю, так это правильно называть…

И те люди, которые работают и являются частью этого режима, и создают идеологическую повестку дня лукашенковской Белоруссии. Это замена понятия Белоруссии на Беларусь, это постоянная борьба с наследием советского периода, в том числе такое принципиально важное для советской Белоруссии явление, как партизанская борьба и борьба с гитлеровскими коллаборантами», – сказал он.

Также Олег Айрапетов напомнил, что пронацистская идеологическая кампания началась в Белоруссии с 1991 года, когда к власти пришли такие люди, как Зенон Позняк.

«Как только после 1991 года к власти пришли люди, подобные Зенону Позняку, немедленно было на фоне какого-то ступора, в который впало партийно-советское большинство Верховного Совета республики, были приняты законы о введении бело-красно-белого флага, погоня в качестве герба.

И сразу же развернулась дикая пропагандистская кампания против идеологического наследия партизанской борьбы с гитлеровскими оккупантами», – резюмировал историк.