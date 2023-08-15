Госсовет Крыма инициировал наказание граждан за обнародование событий, связанных с СВО

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Крым станет застрельщиком в ужесточении ответственности за распространение фото и видеоматериалов, касающихся расположения военных, их работы и результатов отражения атак.

Инициатива Госсовета республики касается внесения изменений в Административный кодекс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Видео и фото отражения ракетного удара на Крымский мост 12 августа с использованием дымовой завесы, облетевшее все соцсети и укроСМИ как “свидетельство попадания”, стали последней каплей – прежде гостей и жителей Крыма уговаривали не выкладывать такие кадры.

«Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах – фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом», – заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всецело поддерживая данную инициативу, спикер Госсовета Владимир Константинов напомнил, что еще в апреле парламент Крыма вынес свои предложения на Совет законодателей.

«Мы разработали законодательную инициативу по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которой предусматривается наложение крупных штрафов и других санкций. В апреле наша инициатива была поддержана коллегами из законодательных органов субъектов России в рамках мероприятий Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. На сегодняшний день она также поддержана Комитетом Государственной Думы по обороне», – подчеркнул Константинов.

То, что блогеров и пользователей соцсетей пора призвать к ответу, давно говорит спецкор телеканала «Россия 24» Ольга Курлаева. Если журналист несет всю полноту ответственности по закону за свои материалы, то простые пользователи – никакой.

«Сами нарвались, сами дохайпожорились. Дошло до того, что стали источниками «перемог» для врага. Уже настолько, что украинские СМИ пишут: «по данным российских блогеров и военкоров сдано то и то». То есть они о своих «перемогах» узнают из российских telegram-каналов», – заявила Курлаева.

Действительно, подобные публикации играют на руку противнику. Это подтверждает заместитель командира Крымского добровольческого подразделения по работе со СМИ и пропаганде с позывным «Ящик».

«Это играет на руку нашему противнику. Хочу заметить, что на Украине – это давно уголовно наказуемо. Они пользуются нашими несознательными гражданами, которые ради «хайпа» и от бестолковости фотографируют, не зная, что существует разведка открытого доступа. Они создают такие волонтерские центры, где собирают фото и видео из социальных сетей: проезжающие колонны техники, эшелоны, автомобили с военными. Люди просто едут отдыхать, снимают, комментируют без всякой задней мысли», – подчеркнул «Ящик».

Крымский блогер Александр Талипов тоже поддерживает ужесточение ответственности за публикации работы ПВО и различных ЧП.

«Первое – информационная война. Когда зачастую даже успешные кадры работы ПВО и сбитие дронов или ракет, которые приземлились в чистом поле, выдаются за уничтожение какого-то важного стратегического объекта. Второй момент – это публикация непосредственно работы ПВО и мест этого ПВО – играет на врага. Крым находится под пристальным вниманием различных разведывательных суден, беспилотников, которые колесят у полуострова. Также им важна информация непосредственно с мест», – подчеркнул Талипов.

Политический обозреватель и блогер Юрий Подоляка считает, что нужно четко определить критерии, по которым будут определять характер контента. Иначе это станет инструментом преследования и сведения счетов.

«Самое важное понять, чтобы эта вещь не превратилась в преследование людей, которые информируют общество о том, что происходит. Было бы здорово, например, министерству обороны разработать какие-то критерии. Должны быть какие-то критерии оценки: что можно и что нельзя», – пояснил Подоляка.