Госсовет Крыма инициировал наказание граждан за обнародование событий, связанных с СВО

Любовь Смирнова .  
15.08.2023 16:49
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 148
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Соцсети, Спецоперация, Украина


Крым станет застрельщиком в ужесточении ответственности за распространение фото и видеоматериалов, касающихся расположения военных, их работы и результатов отражения атак.

Инициатива Госсовета республики касается внесения изменений в Административный кодекс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крым станет застрельщиком в ужесточении ответственности за распространение фото и видеоматериалов, касающихся расположения военных,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Видео и фото отражения ракетного удара на Крымский мост 12 августа с использованием дымовой завесы, облетевшее все соцсети и укроСМИ как “свидетельство попадания”, стали последней каплей – прежде гостей и жителей Крыма уговаривали не выкладывать такие кадры.

«Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах – фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом», – заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всецело поддерживая данную инициативу, спикер Госсовета Владимир Константинов напомнил, что еще в апреле парламент Крыма вынес свои предложения на Совет законодателей.

«Мы разработали законодательную инициативу по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которой предусматривается наложение крупных штрафов и других санкций. В апреле наша инициатива была поддержана коллегами из законодательных органов субъектов России в рамках мероприятий Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. На сегодняшний день она также поддержана Комитетом Государственной Думы по обороне», – подчеркнул Константинов.

То, что блогеров и пользователей соцсетей пора призвать к ответу, давно говорит спецкор телеканала «Россия 24» Ольга Курлаева. Если журналист несет всю полноту ответственности по закону за свои материалы, то простые пользователи – никакой.

«Сами нарвались, сами дохайпожорились. Дошло до того, что стали источниками «перемог» для врага. Уже настолько, что украинские СМИ пишут: «по данным российских блогеров и военкоров сдано то и то». То есть они о своих «перемогах» узнают из российских telegram-каналов», – заявила Курлаева.

Действительно, подобные публикации играют на руку противнику. Это подтверждает заместитель командира Крымского добровольческого подразделения по работе со СМИ и пропаганде с позывным «Ящик».

«Это играет на руку нашему противнику. Хочу заметить, что на Украине – это давно уголовно наказуемо. Они пользуются нашими несознательными гражданами, которые ради «хайпа» и от бестолковости фотографируют, не зная, что существует разведка открытого доступа. Они создают такие волонтерские центры, где собирают фото и видео из социальных сетей: проезжающие колонны техники, эшелоны, автомобили с военными. Люди просто едут отдыхать, снимают, комментируют без всякой задней мысли», – подчеркнул «Ящик».

Крымский блогер Александр Талипов тоже поддерживает ужесточение ответственности за публикации работы ПВО и различных ЧП.

«Первое – информационная война. Когда зачастую даже успешные кадры работы ПВО и сбитие дронов или ракет, которые приземлились в чистом поле, выдаются за уничтожение какого-то важного стратегического объекта. Второй момент – это публикация непосредственно работы ПВО и мест этого ПВО – играет на врага. Крым находится под пристальным вниманием различных разведывательных суден, беспилотников, которые колесят у полуострова. Также им важна информация непосредственно с мест», – подчеркнул Талипов.

Политический обозреватель и блогер Юрий Подоляка считает, что нужно четко определить критерии, по которым будут определять характер контента. Иначе это станет инструментом преследования и сведения счетов.

«Самое важное понять, чтобы эта вещь не превратилась в преследование людей, которые информируют общество о том, что происходит. Было бы здорово, например, министерству обороны разработать какие-то критерии. Должны быть какие-то критерии оценки: что можно и что нельзя», – пояснил Подоляка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть