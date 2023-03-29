Госсовет Крыма выступил со специальным заявлением в связи с уничтожением православия на Украине

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Госсовет Крыма сегодня на заседании принял заявление против преследования канонического православия на Украине.

После захвата храмовых комплексов и изгнания братии из монастырей украинские власти примутся за расправы над верующими, не пожелавшими перейти в ПЦУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем заявлении крымский парламент подчеркивает, что на Украине возбуждено более 50 уголовных дел в отношении православных священников, в том числе против наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла (Лебедя).

«Православные священники и верующие повсеместно оскорбляются, подвергаются психологическому и физическому давлению, фактически поставлены вне закона. Отобранные у них храмы оскверняются, используются для проведения оскорбительных для чувств верующих пародий на богослужение, – указано в документе. – Фактически на Украине развязаны целенаправленные, организованные и координируемые властью гонения на каноническое православие, что грубо нарушает универсальный принцип свободы совести, закрепленные Конституцией Украины права и свободы граждан этого государства. По сути, речь идет о насильственном принуждении людей к смене своей конфессиональной и цивилизационной идентичности».

Над православными нависла угроза преследования по конфессиональному, этническому, культурно-лингвистическому принципу. Фактически, им грозит геноцид, которому должны противостоять все международные организации, занимающиеся защитой прав человека, все православные верующие и иерархи православных церквей, все люди доброй воли, не разучившиеся отличать добро от зла.

«Расправа над православными Украины станет ужасным преступлением, которое ляжет несмываемым пятном как на его непосредственных исполнителей, так и на тех, кто мог, но не захотел его предотвратить», – подчеркивается в принятом заявлении.