Гость из Московской области надругался над могилами героев Великой Отечественной в Крыму
В Армянске на севере Крыма что на территории мемориала «Группа братских могил Советских воинов 1941-1944 годов, 1946 года» совершен акт вандализма – полностью разбиты две мемориальные плиты и еще несколько повреждены.
Сотрудниками МВД оперативниками ФСБ в короткие сроки были установлены все обстоятельства происшествия. В правоохранительные органы был доставлен злоумышленник, совершивший данное деяние. Им оказался 23-летний житель города Чехов Московской области, который находился в гостях у родственников. Мужчина признался, что совершил содеянное в состоянии алкогольного опьянения.
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Дебоширу угрожает наказание по статье243.4 УК РФ – «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России».
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