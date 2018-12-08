Гость с Украины кошмарил российских либералов: Вы недооцениваете коварство Путина!

09.12.2018, Вильнюс, Владимир Гладков

Президент России Владимир Путин настолько коварен, что включил нескольких собственных агентов в санкционный список против Украины.

Такое мнение в ходе либерального «Форума Свободной России» в Вильнюсе выразил обслуживающий администрацию Петра Порошенко политолог Тарас Березовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно смягчения антироссийских санкций. Путин – человек, не лишенный определённого циничного чувства юмора, поэтому многих собственных агентов он включил в так называемый санкционный список Кремля, недавно обнародованный, где вместе с людьми, которые действительно представляют прямую угрозу путинскому режиму, находятся несколько людей, которые не только не представляют угрозу, а наоборот, окажут любое содействие Кремлю», – сказал Березовец.

Он не стал называть фамилии «агентов Кремля», а сразу перешёл на другую тему.

«Безусловно, ключевая цель Путина и в Украине, и в Европе – это НАТО. И поэтому в данном случае ключевая цель – это недопущение вступления Украины и Грузии в Североатлантический блок. Мы должны понимать, что и Украина, и Грузия приблизились достаточно близко к получению планов действий относительно членства. Грузия стоит, определённо, ближе, и это будет определённым маркером. Потому что, если примут туда Грузию – страну, имеющую территориальные проблемы, оккупированную Абхазию и Южную Осетию, разумеется, должны будут принять и Украину вместе с Донбассом и Крымом», – резюмировал Березовец.