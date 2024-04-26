Гость Севастополя приговорён к обязательным работам за осквернение памятника Великой Отечественной войны

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За «фирменного котика» на орудии 11-й береговой батареи в Севастополе москвич получил 320 часов обязательных работ.

Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего уроженца Москвы. Он признан виновным по ч. 1 ст. 243 УК РФ – «повреждение объектов культурного наследия», – уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, в ночь на 7 января гость из Москвы с помощью аэрозольных баллонов с краской изобразил «фирменный рисунок» на 130-мм пушке. Подобными граффити с котиком москвич оскверняет известные памятники и исторические места в разных городах, чтобы выложить снимки у себя в соцсетях.

Директор народного музея «11-я береговая батарея» Владимир Семёнов обнаружил на орудийной башне изображение кота с выпученными глазами, о чем сообщил на своей странице в ВК, высказав предположение, что это дело рук местной молодежи. Он обратился в полицию, где буквально за считанные дни установили личность вандала.

Прокуратура сообщает, что в настоящее время внешний вид пушки восстановлен. Но это было сделано силами и за счет севастопольцев, а не горе-художника. Народный музей рассчитывал компенсировать расходы после признания вины московского гостя. Теперь для этого есть основание.

Севастопольцы отмечают, что такой же лупоглазый «котик» красуется на воротах фабрики мороженного напротив железнодорожного вокзала, в 2022-м году «кота» видели на свободных поверхностях проспекта Острякова и даже в селе Терновка.