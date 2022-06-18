Гости из Москвы поражены: В ДНР подростки получали паспорта РФ прямо под огнём ВСУ

Акция, приуроченная ко Дню России, состоявшаяся 11 июня в ДНР, прошла фактически под артиллерийским огнём ВСУ.

Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«11 числа мы приехали с миссией проведения акции «Мы – граждане России» – это вручение паспортов юным гражданам РФ, которые в установленном порядке получили свои паспорта, и в торжественной обстановке должны были получить. И получили, слава Богу. Приехали (в Донецк – ред.) 11-го числа утром. У нас было запланировано подписание соглашения с главой ДНР, приехали к зданию администрации и наткнулись на воронку буквально в пяти метрах от самого здания. Как мне сказали, накануне, 10 числа, прилетел снаряд, и не хватило нескольких метров для того, чтобы снаряд угодил в здание администрации ДНР», – рассказал Красноруцкий.

После подписания соглашений в администрации ДНР, делегация отправилась в Макеевку, где и было запланировано проведение акции «Мы – граждане России».

«Понимая, что как раз – таки 11-го числа обстрел города стал интенсивнее, у нас были большие опасения, что дети, которые должны были получить паспорт (это 14-летние подростки), не приедут на эту акцию. Но каково было мое удивление, когда все 12 человек, которые были запланированы на эту акцию, приехали, несмотря на то, что действительно, обстрелы Донецка участились. Ребята приехали на эту акцию, и я не увидел в их глазах какого-то страха, какой-то паники – только усталость от происходящего, от напряжения, которое чувствовалось в их поведении, их разговоре. Но, что самое мерзостное для меня, так это то, что не успели мы от этого места отъехать, где акцию проводили, буквально через час – полтора по Макеевке был нанесен удар. Вопрос: за что? Слава Богу, никто не пострадал, но сам факт, мягко говоря, очень неприятный», – вспоминал общественник.