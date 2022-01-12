Гости украинского ТВ устроили нецензурную перебранку в эфире

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Новости Украины

Бывший депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко», известный своими скандальными выходками Степан Барна повздорил в эфире телеканала UkrLife с экономическим экспертом Виктором Скаршевским, за что был послан по известному направлению.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел после того, как Скаршевский обвинил в экономических провалах экс-президента Петра Порошенко и заявил о падении уровня жизни при нем.

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«В несколько раз меньше стало, когда был Порошенко – бардак, развал и мародерство началось при Порошенко, а Зеленский подхватил», – напомнил Скаршевский.

После того, как дошла очередь до выступления Барны, он оскорбительно высказался в адрес экономиста:

«Я не знаю, добродетель, откуда вы брали, точнее, из какой задницы эти цифры, но я вам немного расскажу».

– Хамство – это ваше любимое. Яценюка схватите, – напомнил Скаршевский случай, когда Барна схватил за причинное место премьер-министра Арсения Яценюка, выступавшего в Раде.

– Извините. Вы точно этого не сделаете, а к быдлу иначе не отношусь. Особенно, когда манипуляции и вранье… Страна шла тем путем, что ВВП стало официально на начало 19-го года, официально стало, 4,8% (роста). И потому если вы хотите кричать тут про мародерство или другое, я очень вас прошу – ведите себя как человек, как политик, как мужчина, который отвечает за свои слова, – продолжил Барна.

– Я отвечаю за свои слова. А вы за задницу тоже ответите, – обиделся Скаршевский.

– Поцелуйте меня в задницу, – не стал выбирать слов Барна.

– Пошел на – сам знаешь куда, – бросил Скаршевский и покинул эфир.