Гостомель или Чернигов – российский десант может снова высадиться на севере – аналитик
Худшим сценарием для Украины в случае наступления российских войск, будет их десантирование на севере.
Об этом в эфире интернет-канала «Украинская правда» заявил военный аналитик Антон Муравейник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт отмечает, что эта угроза никуда не исчезла и высадиться российский десант может одновременно с движением техники на любом северном направлении.
«Я бы акцентировал внимание на том, чтобы мы не теряли территории, на удержании. Лично я не вижу возможности сейчас возможности захватывать новые территории, отвоевывать, вернее, назад свои территории в перспективе полугода, чтобы это была какая-то ощутимая история.
То есть сейчас мы находимся в обороне, противник владеет инициативой, а мы отбиваемся. Потому сейчас успех – это сохранение территории», – заявил Муравейник.
Спасибо!
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