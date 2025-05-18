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Лидеры президентской гонки в Польше на протяжении всей кампании соревновались в русофобии, которая в это стране фактически стала государственной политикой.

Яркий пример этого – недавнее закрытие консульства РФ в Кракове после обвинений Москвы в поджоге вещевого рынка в Варшаве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В воскресенье, 18 мая, в Польше состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли кандидат от правящей либеральной партии «Гражданская коалиция» (ГК), мэр Варшавы Рафал Тшасковский, и выдвиженец оппозиционной консервативной политической силы «Право и Справедливость», директор польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Хотя между этими политиками достаточно много различий, в плане русофобии они весьма схожи. На протяжении всей кампании Тшасковский и Навроцкий пытались доказать избирателям, что являются большим врагом России, чем конкурент.

Так, в ходе последних президентских дебатов, состоявшихся 12 мая, первый заявил, что «во время своей работы в Европарламенте всегда говорил, что Россия – это угроза», а второй – что «наш стратегический интерес – как можно дальше оттолкнуть от нас угрозу неоимперской посткоммунистической России».

При этом польские власти решили поддержать своего кандидата, запустив очередную волну русофобии в стране. 11 мая премьер-министр Польши, лидер «Гражданской коалиции» Дональд Туск заявил, что за прошлогодним поджогом вещевого рынка в Варшаве на улице Марывильской, 44 будто бы стоят российские спецслужбы.

«Мы уже точно знаем, что крупный пожар на Марывильской стал результатом поджога, заказанного российскими спецслужбами. Действия координировал человек, находящийся в России. Часть виновных уже задержана, остальные установлены и находятся в розыске. Мы поймаем их всех», – написал Туск на платформе X*.

На этой же платформе министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк и министр юстиции, генпрокурор Польши Адам Боднар опубликовали совместное заявление с аналогичными утверждениями.

Однако 12 мая официальный представитель Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак сообщил, что доказательства по делу позволили предъявить обвинения лишь двум гражданам Украины, которые просто снимали пожар на видео.

«На данном этапе уголовного производства обвинения лицам, непосредственно ответственным за поджог, не предъявлены», – сказал Новак.

При этом прокурор признал, что следователи всё ещё ждут заключения о причине пожара, которое должно быть получено только в июне.

Несмотря на то, что дело явно шито белыми нитками, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сразу же объявил о закрытии консульства Российской Федерации в Кракове. Как подчеркнул министр, решение принято «в связи с наличием доказательств того, что российские спецслужбы совершили отвратительный акт диверсии против торгового центра на улице Марывильской».

Польские комментаторы сразу же провели параллели между поджогом вещевого рынка и поджогом Рейхстага нацистами в 1933 году, отметив вторичность и карикатурность польской политики (ведь в гордо названном «торговым центром» ангаре на Марывильской вьетнамцы, украинцы и поляки продавали бельё и другую одежду).

Кроме того, нацисты хотя бы сами организовали провокацию, чтобы запретить деятельность коммунистов, а польские власти использовали в своих целях банальные коммерческие разборки, – вьетнамские торговцы с Марывильской уверены, что рынок сожгли по заказу их конкурентов. При этом исполнителями, по слухам, были чеченские бандиты, которых под видом «беженцев» начало завозить ещё предыдущее правительство Туска в 2008 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «адекватный ответ на эти неадекватные шаги скоро последует». Судя по всему, будет закрыто польское консульство в Калининграде, который в Варшаве ныне официально называют «Крулевец» (пол. Królewiec). В польском понимании – это такая «мягкая» форма претензий на Калининградскую область.

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