«Государственная тайна»: Буданов недоволен вопросом, почему не сбываются его прогнозы

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Вопросы о неудачах ВСУ следует адресовать Генеральному штабу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

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Отмечается, что «сейчас Буданов гораздо осторожнее в прогнозах», и «не дает ответов на вопрос, когда ВСУ зайдут в Крым или когда конкретно закончится война».

Ему напомнили, что в прошлом интервью он заявил, что Киев имел все шансы закончить войну уже в этом году, и поинтересовались, что пошло не так ли?

«Есть объективные и субъективные причины – все в комплексе. Но, извините, большинство объяснений этого составляет государственную тайну и это просто не для публичного обсуждения. Со временем это все станет ясно», – уклончиво ответил Буданова.

При этом он не соглашается, что ВСУ отстают от графика.

«Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование. […] Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего – мы выбились из графика – пусть каждый сделает свой вывод», – снова туманно говорит глава украинской военной разведки.

Не смог он толком ответить и на вопрос, что следует ожидать в ближайшей перспективе на юге и востоке.

«На юге продолжается ведение нашей наступательной операции. Вот как там и что происходит – пожалуйста, спрашивайте Генштаб. Дальше у нас происходят мощные события по возвращению Бахмута. То, что там идут упорные бои, точно не секрет ни для кого. Но, как видите, медленно, шаг за шагом там идет», – уверяет Буданов.

Ранее глава ГУР уверял, что уже этим летом Украина вернет под свой контроль Крым. Кроме того, неоднократно заявлял, что Россия фактически исчерпала свой ракетный запас.