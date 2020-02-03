Государственник Путин преподал жестокий урок КВНщику Зеленскому

03.02.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что на международных встречах ведет себя не так, как должен вести глава государства.

Примером этому стала встреча с президентом России Владимиром Путиным на Нормандском саммите, от которой у Зеленского были завышенные ожидания.

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Об этом в эфире канала InterVizor заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«А в чем сакральность этих встреч с Путиным? У Зеленского была святая уверенность, еще до Нормандской встречи, что ему только стоит встретиться с Путиным, заглянуть ему в глаза, в душу, в сердце, что-то там увидеть, свою душу излить, и в единстве душ решатся какие-то проблемы.

Но ничего такого не решится, потому что, в отличие от этих излияний и слияний, которыми кишит украинская политика, политика серьезного государства – а Россия это серьезное государство – имеет институциональный характер.

Есть некая стратегия национальной безопасности, стратегия продовольственной безопасности, стратегия информационной безопасности, есть в конце концов Конституция, в соответствии с которой выстраивается внешняя и внутренняя политика.

И оттого, что Зеленский пожмет руку Путину, сделает с ним фотку, выйдет на совместную пресс-конференцию, – не изменится ровным счетом ничего.

Мне кажется, и сам Зеленский уже начал догадываться о том, что большая политика так не делается. Все вот эти встречи на высшем уровне проводятся не для того, чтобы о чем-то договориться, а для того, чтобы легитимировать достигнутые теневым образом договоренности, которые прорабатывают десятки высококвалифицированных экспертов.

А у него заготовки на уровне конкурса капитанов КВН. Президенты – не капитаны КВН. И Зеленский на том же Нормандском саммите, с Дудой, выглядит чужим среди своих», – заключил эксперт.