Государственники сохраняют российское золото в стране

04.06.2021, Москва, Алексей Муроатов

Заявление министра финансов Антона Силуанова, сделанное в рамках первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), о полном отказе от американского доллара и снижении доли британского фунта в структуре Фонда национального благосостояния, – новость положительная, но неоднозначная.

Такой шаг государства – очередная победа государственников, вновь доказывающая, что Россия взяла курс на полную экономическую свободу и безопасность.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Об этом в колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

То, что в России происходит процесс дедолларизации – несомненный плюс. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ещё в марте говорил о том, что Россия последовательно уходит от зависимости от американской валюты. Решение вывести доллар из структуры ФНБ, по мнению Володина, является шагом, который позволит укрепить финансово-экономический суверенитет России.

Благодаря полному отказу от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния, в первую очередь, прекратится вывоз золота из страны. Напомню, что с 1 апреля 2020 года, руководствуясь «рекомендациям» Международного валютного фонда, Центробанк прекратил скупку золота на внутреннем рынке драгметаллов, что стало причиной продажи русского золота за рубеж. Уже в апреле 2021-го золотые запасы в ЗВР сократились до 0,15% – до 2292,3 тонн. Поэтому сохранение золота в России – вопрос архиважный. И наполнение Фонда национального благосостояния золотом – это обход прошлогоднего запрета МФВ на покупку драгметалла.

Но есть нюанс: Министерство финансов будет скупать не физическое золото, а «бумажное». Ранее в Минфине сообщали: «Сделки по покупке и продаже золота планируется осуществлять только с Банком России в безналичной форме по учетным ценам, устанавливаемым Банком России исходя из значений фиксинга на золото на лондонском рынке наличного металла на соответствующую дату.

Все операции с золотом, входящим в состав активов ФНБ, будут отражаться на открытом в Банке России «металлическом» счёте. Приобретение за счёт средств ФНБ золота в физической форме не планируется». Драгметалл действительно должен находиться на хранении в банке, поэтому закупка «бумажного золота» не несёт для ФНБ угрозы.

При этом ещё не известно, где будет закупаться золото: в России или втридорога в Великобритании (куда в прошлом году его «благополучно» продали). Но если учесть, что президентом поставлена чёткая задача экономического развития России, будем надеяться на благоразумие денежных властей.

Что касается доллара, то говорить об отказе от него пока всё же преждевременно. Американская валюта из ФНБ будет переброшена денежными властями в резервы Центробанка, а оттуда перечислтся в фонд евро (на 5 млрд долларов), юани (на 17 млрд долларов) и золото (на 23 млрд долларов). При этом объём долларов на балансе государства и общая структура международных резервов не изменится. Учитывая то, что в 2020 году доля доллара в валютных торгах достигла 87%, Банку России для наполнения ФНБ придётся покупать доллары, а уже затем конвертировать их в другие валюты на внешних рынках.

Безусловно, делать громкие выводы об изъятии доллара из ФНБ пока рано, но можно сказать о том, что Силуанов превращается в бухгалтера, который выполняет указания российских государственников. В частности, есть все предпосылки для того, что ФНБ ежемесячно будет пополняться на 50% добываемого золота в Российской Федерации. Ну а пока остаётся только лишь следить за дальнейшими действиями денежных властей.