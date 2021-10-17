Государственное белорусское телевидение признало Крым российским

17.10.2021 22:57 (Мск), Москва, Елена Острякова

Белорусское информационное агентство АТН высмеяло американскую миссию при ОБСЕ, которая в своих соцсетях вывесила карту Крыма, выкрашенную в цвета перевернутого украинского флага.

АТН разместило эту картинку в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот только Крым — это Россия, а флаг Украины выглядит по-другому», – написала от себя белорусские журналисты.

АТН входит в государственный холдинг «Белтелерадиокомпания».

Ранее минская школа №41 заключила соглашение с симферопольской школой №38 о патриотическом воспитании. За почти 8 лет существования Крыма как российского региона это единственный документ, подписанный в стране-союзнице с хоть какой-нибудь организацией на полуострове.