Государственные жулики оттёрли украинского нацпроизводителя от госзаказа

13.09.2019, Киев, Игорь Петров

На Украине полностью отсутствует система поддержки национального производителя в системе госзаказов.

Об этом в эфире UkrLife.TV заявил президент УСПП Анатолий Кинах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Сегодня в Украине большая проблема – в системе государственных заказов практически утрачен национальный производитель.

Средства, которые мы платим в бюджет, деньги украинских налогоплательщиков, работают на создание рабочих мест не в Украине, а за границей.

Это надо было менять. Была даже попытка принять закон «Покупай украинское», который так и не был принят. Слово должно быть последнее за Украиной в отношении контрактов.

Нужно жестко бороться с коррупцией в сфере государственных закупок, независимо от статусов, рангов и т.д.

Но что касается существования в Украине государственного заказа для национальных производителей – нет даже нужды тратить время на дискуссию, несмотря на Прозорро (украинская система госзакупок – ред.) и т.д.», – заявил Кинах.