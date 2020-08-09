Государственный экзитпол объявил о разгромной победе антироссийского Лукашенко

09.08.2020, Москва, Елена Острякова

Александр Лукашенко набирает на президентских выборах в Белоруссии 79,7% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская – только 6,8%, против всех проголосовали 9,2% избирателей.

Таковы данные официального государственного экзитпола (проведение альтернативных запрещено в Белоруссии), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек.

Лукашенко действительно мог победить с разгромным счетом, признаёт его критик – зампред белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова.

«Побывала на нескольких участках, люди идут нескончаемым потоком. Белых браслетов (опознавательный знак сторонников оппозиции – ред.) насчитала от силы три. Пообщалась с людьми, сделала вывод, что высокая явка и выбор людей в пользу переизбрания во многом были обусловлены распиаренным протестным движением – дескать, «уж лучше Лукашенко, чем эти», – пишет Мирсалимова.

«Моё предположение о проекте Тихановской, как очень удобной для власти оппозиции, которая обеспечит и явку, и склонение людей к переизбранию нынешнего (несмотря на всю антироссийскую риторику, которую большинство белорусских граждан не поддерживает), пока подтверждается», – поясняет она.

Мирсалимова считает, что белорусская оппозиция поймала себя в ловушку, призвав сторонников прийти на участки в определенное время вечером перед закрытием.

«Во-первых, теперь понятно, что утренние и дневные толпы были точно не за оппозицию, это были взрослые люди и без браслетов. Во-вторых, те, кто придёт в обозначенное время под закрытие, будут уже идти через пропускные системы, в час по чайной ложке, и определенное число, которое могло бы добавить процент, попросту физически не успеет проголосовать. Как говорится, на всякого мудреца довольно простоты», – написала политик.