«Государственным должен быть один язык – русский» – Пушилин

26.12.2019, Донецк, Сергей Вредников

В ДНР 99 процентов русскоязычного населения, поэтому инициатива сделать русский язык единственным государственным абсолютно логична.

Об этом во время «Прямой линии» заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе общения прозвучал вопрос о своевременности придания русскому языку статуса государственного. Также другая жительница ДНР засомневалась, не ущемляются ли таким образом права украиноязычного населения.

«Давайте начнем с того, что порядка 99 процентов жителей ДНР считают русский язык родным, соответственно, на нем разговаривают, думают, общаются. Но что касается какого бы то ни было ущемления языков или меньшинств – у нас этого никогда не было.

Я напомню, что в ДНР проживают более 130 национальностей. Никаких межэтнических противоречий не было, и я даже не вижу к ним предпосылок.

Соответственно, что касается русского языка – то это абсолютно логично. В 2014 году мы пришли к выводу, что нужно два государственных языка, что было элементом наших мирных инициатив и желание договариваться. Мы по-прежнему желаем договариваться, и делаем это в Минске, но при этом считаем, что для нас ближе, понятнее, русский язык», – заявил Пушилин.

«Мы не ущемляем остальные языки, мы выводим их на уровень факультатива. Класс может выбрать любой язык – украинский, греческий, армянский. Я считаю, что дети должны учить как можно больше языков, но почему это должен быть только украинский? Китайский – перспективно, почему нет? Французский – красиво. Русский – наш родной, он самый красивый», – добавил глава ДНР.

«Государственным должен быть один язык. Для нас ближе и понятнее, чтобы государственным был русский язык. Надеюсь, что парламент меня поддержит. Я не считаю это ошибкой», – подчеркнул Денис Пушилин.