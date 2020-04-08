Государство не сможет компенсировать потери украинскому бизнесу – Суслов

08.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украина вошла в карантин в состоянии бюджетного кризиса, а это значит, что потери, которые сейчас несет бизнес и работающие граждане, не будет возможности компенсировать.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

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«Общеизвестно, что карантин наносит тяжелый удар по экономике. Прекращение экономической деятельности ведет к большим потерям. Это происходит не только в Украине, но и во всех странах.

Поэтому чем больше будет продлен карантин, тем больше будут экономические потери. Тот же Шмыгаль прогнозирует в этом году падение ВВП на 5%. Возможно, падение будет еще больше.

Понятно, что чем хуже экономическая ситуация, тем ниже рейтинги власти. Сейчас, с учетом уже начавшегося роста цен и других проблем, ухудшением положения граждан, особенно малообеспеченных, не имеющих накоплений, которые бы позволял им жить в период карантина, очень многие попадают под тяжелый экономический удар.

В Украине бюджетный кризис, и денег, чтобы компенсировать потери людям и бизнесу, – нет. Значит, такой компенсации не будет, и нас ждет снижение жизненного уровня», – прогнозирует экс-министр.