Государство не знает, сколько в России мигрантов – Семигин

Елена Острякова.  
15.11.2023 19:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал


Точной информации о том, сколько мигрантов сейчас находится в России, у государственных органов сегодня нет.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Геннадий Семигин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Задаешь вопрос соответствующим органам: сколько мигрантов у нас сейчас в стране. Называют цифру 6 млн. На самом деле, точно знаю, что не 6. Одни говорят 9, другие – 12 млн человек. С учетом того, что у нас нет единого федерального органа, как ранее миграционной службы, МВД, ФСБ, пограничники называют разные цифры», – сказал Семигин.

По его словам, госограны также не имеют информации о том, сколько детей мигрантов не ходит в школы.
Нет представления и о том, какие специальности и в каком объеме нужны российскому бизнесу.

«Очень бы хотелось, чтобы государство задало вопрос бизнесу: вам кто нужен-то. Государство считает, что бизнесу нужны мигранты. А иногда бизнес говорит: нет, не нужны. Вот, строители говорят: нам нужны. Простой мигрант, который ничего делать не умеет, идет на стройку. Чему-то научится. Про качество и низкую зарплату мы не говорим», – сказал Семигин.

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