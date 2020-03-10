Государство облагает простых украинцев незаконными поборами – Карасев

10.03.2020, Киев, Игорь Петров

Официально не ведущее войну украинское государство повысило налоговую нагрузку на простых людей за счет введения военного сбора, средства от которого идут неизвестно куда. С таким же успехом оно может вводить или повышать налоги под предлогом наступления экономического кризиса.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военный сбор надо вводить тогда, когда действительно есть война в юридическом, а не только публицистическом смысле этого слова. Все говорят «война», но в юридическом смысле Украина не ведет войну. Когда нет войны, то, наверное, военный сбор с пенсионеров не надо брать.

И так люди живут не очень хорошо, те, которые заслужили жить намного лучше. А еще и облагают их налогом, тем самым подменяя необходимость в мерах эффективной экономической политики. Фактически, это – дополнительная дань с людей, немолодых, которые уже положили свое здоровье и годы на эту страну. Чтобы они уже вообще не могли нормально жить», – возмущен эксперт.

Поего мнению, парламент должен контролировать расходы бюджета, иначе чиновники будут злоупотреблять возможностью бесконтрольно тратить деньги и вводить новые поборы.

«Нам обещали аудит. Дайте проведем аудит – куда пошли эти военные сборы? Куда деньги растворились? Может, в новых яхтах и «Порше»? Завезли ж сейчас партию новых «Порше». У кого деньги такие, когда люди перебиваются от зарплаты до зарплаты? Парламентский контроль над деньгами – главная функция парламента. Так было всегда. А у нас этого нет. Поэтому Кабмин может купить самые крутые машины министрам.

Это проблема – контролирует ли общество деньги, куда их государство тратит? Потому что так будут еще налоги. Вот сейчас экономический кризис начнется, где будут деньги брать? Что, опять налоги какие-то повышать? Опять на плечи простых людей все эти тяготы перекладывать?», – риторически негодует Карасев.