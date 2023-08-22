Государству придётся закручивать гайки в информационном поле, если граждане не одумаются – Рожин

Сознательность граждан воспитывается строгостью закона и разъяснительной работой. В пропаганде противника тоже следует разбираться – и себя обезопасить от дезинформации, и близким помочь отличить ложь от правды.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил военный эксперт Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну, во-первых, само собой, чтобы более оперативно и фактологически происходило освещение событий. В этих вопросах есть определённый прогресс по сравнению с прошлым годом. Мы как бы тоже учимся. В первые месяцы тоже было много претензий к информационному освещению СВО. Сейчас ситуация стала получше. Надо, в первую очередь, доверять официальным заявлениям. Особенно в том, что касается обстрелов и прочего. Потому что распространяя фейковые сообщения о каких-то ударах, можно сыграть на руку противнику», – считает он.

«Я уже не говорю об информационной гигиене, связанной с запретом на публикацию фото и видео работы ПВО, систем РЭБ и тому подобное. Государство сейчас никого не сажает за это особо и рассчитывает на сознательность граждан. Если все граждане будут сознательными, то ничего серьёзно применять не придётся. Но, естественно, если публикации продолжатся, государству придётся здесь закручивать гайки. И, само собой, надо разбираться в пропаганде противника, что он делает, зачем он это делает, какие стратегии реализуются ЦИПсО. С одной стороны, сам себя обезопасишь в этих угрозах, и своим друзьям, знакомым и родственникам сможешь объяснять, что из того, что льётся в соцсетях правда, а что является дезинформацией и вбросом», – подчеркнул Рожин.

Политолог Денис Батурин добавил, что разъяснительная и идеологическая работа должна идти перманентно, а не по случаю.

«Фашистская армия, которая в 1941 году переступила границу Советского Союза, насчитывала 5 миллионов человек, столкнулась с 4 миллионами коммунистов, которые составляли костяк советского общества. Помимо воли народа, любви к Родине, и так далее – была организация, которая позволила противостоять этому нашествию, которое мы отразили и закончили войну в Берлине. Десятилетия советской власти существовала идеологическая и разъяснительная работа. Она не закончилась через 20 лет после революции, и через 30 лет не закончилась. Это говорит о том, что разъяснительная работа, будь то идеологическая, либо направленная на информационную безопасность, должна существовать всегда. И мы вынуждены будем это понять, принять – и осуществлять эту разъяснительную работу постоянно силами средств массовой информации, волонтерской работой, телеграм-каналами, но мы все, по мере возможности должны в этом участвовать среди близких, здесь, находясь в этой студии, в кругу общения, в других социальных группах, в студенческих аудиториях. Сознательные граждане должны принять на себя эту обязанность», – заключил он.