Готов ли Херсон к референдуму?

После усиления Херсонской ВГА новыми руководителями из России никто из бывших пока что официально не смещен. Многие органы – в процессе формирования.

Характерный пример. Если украинцы традиционно уделяют приоритетное внимание пиар-войне, то в Херсоне до сих пор пресс-служба находится в зачаточном состоянии. Нет ни аккредитации, ни ответственных лиц для работы с прессой. Всю информацию удается узнать из личных отношений с коллегами, которые просят на них не ссылаться.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

То, что ВГА Херсонщины усилили профессионалами из России, должно стать сигналом для реваншистов – русские Херсон уже не сдадут никогда.

Почему же потребовалось усиление местных властей?

Увы, но за время работы ВГА в Херсоне и области, состоящей из бывших украинских функционеров, никто не заметил положительных результатов. Во многом это объяснимо. Формирование Администрации происходило в авральном порядке, без конкурса, а по принципу личной преданности и отношениям с Владимиром Сальдо.

Многих смутило и наличие в замах бывшего активиста партии АТОшника Ильи Кивы – Кирилла Стремоусова, не имевшего опыта работы в органах исполнительной власти.

Повторюсь, что Сальдо и Стремоусов пока официально не уволены. По некоторым данным, последний может получить предложение по работе, но уже не в Херсоне.

А вот наличие в администрации Екатерины Губаревой, которая умеет организовать работу, внушает надежду. Хороший ход и с назначением Алексея Ковалева, бывшего нардепа Верховной рады, он вступил в должность зама по сельскому хозяйству. Алексей пользуется авторитетом, работать он умеет, дело знает.

Промахи Сальдо и промахами не назовешь, он продолжал работу в том русле, которое прорыто ещё в бытность им мэром Херсона.

Частный случай для иллюстрации: есть в Херсоне пляж «Юность» возле гостиницы «Лилея». Сама гостиница была собственностью ВЦСПС, много раз меняла хозяев, но, в конечном итоге, через суды была возвращена в собственность государству. Сейчас гостиница напоминает съёмочную площадку для снятия пост апокалиптических сцен, руины. Пляж когда-то в начале 2000-х арендовал депутат облсовета Херсонщины Алексей Тышкевич, построил бар и бассейн, а за вход брал деньги. После народных возмущений его выгнали, доступ к пляжу сделали бесплатным, но побережье без хозяина опять стало мусоркой опять. И вот 2022 год, смена власти, Тышкевич снова сдает в аренду бар и бассейн, но актов землеотвода под этими строениями. Арендатор вкладывает 100000 гривен в обустройство и чистку пляжа, сделал его красивым. Но… приехал Сальдо и привез на пляж свои ларьки, а арендатора выгнал. Конечно, пляж собственность общественная, но Сальдо и сейчас распоряжается ею без общественных обсуждений, потому что так удобней.

Так вот, теперь, когда в должности вступили «варяги» без шлейфа прошлого в Херсоне, есть надежда, что придут в администрацию настоящие специалисты-работяги, знающие свое дело. Пора строить и созидать, а «схемы» пора оставить в прошлом – киевской хунте. Специалисты есть, работать могут и хотят, но не под Сальдо.

Что касается обстановки в городе, то в последние дни прошли задержания украинских диверсантов. Но ВСУ продолжают обстрелы со стороны Николаева. В результате последнего – в городе сильный пожар. Постоянные обстрелы Херсона, грохот работы ПВО, падающие осколки – никак не добавляют веры в завтрашний день.

С работой телевидения проблемы, картинка пока нестабильна. Доступ к российским каналам периодически доступен, связь налаживают крымские специалисты, а украинские специалисты все делают, для того, чтоб эта связь не работала. Хоть и запустила в эфир четыре радиоволны Екатерина Губарева, но и этого мало.

Массово жители Херсона оформляют единоразовую помощь, которая обещана от правительства России в размере 10 тысяч рублей. Но я не слышал, чтобы ее пока что получили простые люди, только работники ВГА.

Так вот, пока не будет стабильной работы, пока через свой карман и желудок не ощутят изменения херсонцы, проводить референдум нецелесообразно. Искренней веры в «Русский мир» у людей нет. Кто-то принял ситуацию, как факт, смирились и работают. Но реальных изменений ещё не видно.

Очередь за получением российкого паспорта уже превышает 16 тысяч человек, а выдают 150 паспортов в день. Это очередь на пол года. Новых паспортных столов не открывают, хотя обещали.

В последние дни произошло обрушение гривны по отношению к рублю, были сложности с получением украинской пенсии (ее обналичивали частями по 1000 гривен), люди неделями стоят в очереди с записью по номерам. В жару это может быть фатально для пенсионеров.