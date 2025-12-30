Россия не будет наносить удар возмездия по украинским объектам.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью блогеру Марио Науфалу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На их месте я бы взял «Орешник» и разнес бы штаб-квартиру СБУ. Просто уничтожил бы ее. Я думаю, что одна из причин, по которой русские до сих пор этого не сделали, заключается в том, что у них есть информаторы на ключевых постах в украинском правительстве.

Они не наносят удар по объектам, которые могли бы быть первоочередными целями, потому что не хотят убивать курицу, несущую золотые яйца. Возможно, русские поймут, что это был не приказ Зеленского, а результат раскола внутри украинской системы. Тогда они могут начать охоту на заговорщиков», – сказал Джонсон.