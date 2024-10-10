Готова ли Украина к прекращению огня на европейских условиях? Западные СМИ путаются в показаниях.
Итальянская Corriere della Sera утверждает, что одной из главных, но неафишируемых целей нынешнего большого турне Владимира Зеленского по Европе является зондаж почвы на предмет получения гарантий в случае согласия Киева на западный план прекращения огня вдоль нынешней линии фронта без признания потери территорий взамен на гарантии безопасности со стороны США и вхождение в ЕС.
«Зеленский хочет заручиться гарантиями от союзников в ходе своей поездки в Европу. Но такие условия будут не простыми, потому что Путину недостаточно территорий, которые он оккупировал ценой жизней миллиона человек», – пишет издание.
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«Активность Зеленского отражает его убеждение, что настал момент искать пути выхода из конфликта, которые не поставят Украину в невыгодное положение», – добавляет газета, напоминая, что в сентябре Украина утратила наибольшие территории с начала конфликта.
При этом, как отмечает газета, большие украинские силы «попали в ловушку» на территории России под Курском и не могут прийти на помощь в Донбасс, где российские силы значительно превосходят украинские.
«Зеленский должен убедить европейцев в своем политическом плане. Официально отказаться от территорий он не может, это слишком для любого украинского политика. Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии», – пишет издание.
Гарантии безопасности со стороны США – по модели Японии, Южной Кореи и Филиппин, добавляет газета. Иначе говоря, они не будут распространяться на формально признаваемые украинскими, но фактически контролируемые Россией регионы.
Издание отмечает, что еще одна интрига визита Зеленского – о чем он будет говорить с римским понтификом. В ходе пребывания в Риме у него запланирована личная аудиенция у Папы Римского Франциска. Как известно, главный католик мира давно и упорно продвигает разнообразные мирные инициативы по Украине и себя в качестве посредника в их реализации.
Впрочем, не все в Европе столь оптимистичны насчет готовности Украины к плану замирения. Так, в это же самое время испанская El Mundo пишет, что «Зеленский и другие украинские лидеры категорически отказываются принимать любой другой мирный план, кроме своего».
«Цель президента Зеленского – заставить РФ сесть за стол переговоров на условиях Киева. И никак иначе», – отмечают в издании.
При этом, Зеленский признал, что «остается открытым вопрос, как заставить Россию пойти на мир» и принять так называемую «украинскую формулу» — перечень предложений Киева, включающий полный вывод российских войск с украинской территории.
«В этой связи украинский президент напомнил, что в конце сентября представил Байдену свой «План победы», в котором призывает США и остальных их союзников принять решительные меры, которые изменили бы соотношение сил на военном и политическом фронтах и вынудили Россию сесть за стол переговоров на условиях Киева. Зеленский пояснил, что план предусматривает гарантированное вступление Украины в НАТО в будущем, чего страны Альянса до сих пор избегали.
«Приглашение Украины в НАТО, будущее членство Украины, стало бы реальным шагом к миру; без геополитической определенности мир невозможен», — сказал Зеленский, добавив, что если его страна вступит в Альянс, Россия проиграет в геополитической сфере», – отмечает испанское издание.
Говоря о вчерашнем форуме «Украина-юго-восточная Европа» в хорватском Дубровнике, газета отмечает его представительность. Во встрече приняли участие главы государств и правительств или министры иностранных дел Словении, Косово, Черногории, Греции, Болгарии, Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Молдовы, Румынии и Турции.
Тем не менее, пишет El Mundo, из итоговой совместной декларации «выпал» пункт о поддержке мирного плана Зеленского, на котором настаивал Киев. Произошло это, как отмечается, «из-за настойчивости Сербии, страны, которая стремится вступить в Евросоюз, но имеет тесные связи с Россией».
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