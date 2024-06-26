Готовимся как в Великую Отечественную: ATACMS ещё прилетят – глава департамента безопасности Севастополя

Кассетные ATACMS не впервые бьют по Севастополю, но прежде их раскиданное содержимое собирали в виноградниках. После того, как суббоеприпасы поразили пляж в Учкуевке, будут приняты оперативные решения по усилению безопасности.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил директор Департамента общественной безопасности правительства Севастополя Алексей Краснокутский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник применяет новые виды вооружения, и, соответственно, оперативный штаб под руководством губернатора вырабатывает следующие решения. Часть решений будут приняты по последней ситуации. Про ATACMS мы же не вчера узнали. Ещё, наверное, недели две-три назад мы уже вывозили фугасные ATACMS, и за это огромная благодарность пиротехникам МЧС. То есть, для жителей города это происходит незаметно. Но иногда даже в городской черте, прямо в центральной части города вывозится фугасная ATACMS и уничтожается на полигоне. Мы сталкивались и с кассетным ATACMS. Но тогда они применялись по военным объектам, были сбиты, кассеты собирали и уничтожали на месте. Это и в виноградниках, и на Северной стороне были такие случаи. Зачастую мы вводим режим чрезвычайной ситуации, и жители видят, как работают «скорая», полиция, пиротехники, оцепляется район и вывозится взрывоопасный предмет», – подчеркнул он.

В режиме обнаружения и эвакуации взрывоопасных предметов Севастополь живет со времён Великой Отечественной войны. Раньше это были авиабомбы по 250 кг, потом Storm Shadow/SCALP, теперь кассетные ATACMS.

«Мы не понимаем, в какую точку и что завтра прилетит. Чтобы усилить оборону города, решения принимаются на другом уровне. И это решения не только поставить укрытия, либо не поставить – анализируется и каждый пляж сейчас, и каждая территория с точки зрения доступности уже существующих укрытий. И вскоре будут приняты решения, о которых граждане и знать не будут. Но на самом деле их безопасность станет немножко на другом уровне», – подытожил глава департамента.