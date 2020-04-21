«Готовимся забирать Крым и Донбасс» – у Порошенко радуются ценам на нефть
Рекордное обрушение цен на нефть разожжет в России костер бунта – скоро с триколора нужно будет снимать синий и красный цвета, власть возьмут «белые».
С таким прогнозом в своем блоге выступил бывший украинский пропагандист, депутат Верховной рады от порошенковской партии «ЕС» Владимир Арьев , передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С этими ценами на нефть и трендами синий и красный цвета с российского флага можно смело убирать», – написал Арьев.
На замечание пользователей о том, что самое время забирать Крым и Донбасс, парламентарий уточнил: «Подготовиться к моменту, точнее».
При этом, бывший советник министра обороны Украины, майдановец Александр Данилюк не исключил, что вместо «белых» к власти в России снова могут прийти «красные».
«Динамический парадокс. Но не придется ли убирать белый и синий?», – поинтересовался Данилюк.
«Это они потом раскрасят. Там варианты», – ответил Арьев.
Данилюк отметил, что достанется, вероятнее всего, и Украине.
«Им КНР раскрасит, и нам, если ничего не делать», – сказал Данилюк.
«Все будет драматичнее, и для Китая тоже», – пророчит Арьев».
Напомним, сегодня ночью стоимость нефти марки WTI критически упала до отрицательного значения и торговалась по минусовой цене за баррель. К утру ситуация откатилась и стоимость барреля выросла до 1,4 долларов.
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