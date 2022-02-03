Готовится доктрина для отражения идеологических атак на Россию

Впервые в официальных российских документах может быть зафиксирована деструктивная идеологическая деятельность США и их западных союзников. Об этом говорится в разработанной Минкультом проекте стратегии «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Угрозу традиционным ценностям несёт деятельность экстремистских ‎и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций. Идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведёт к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включающей в себя культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру», – говорится в тексте документа, который теперь должен быть утвержден президентом РФ после рассмотрения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как утверждают авторы стратегии, ее воплощение в жизнь должно остановить насаждение россиянам чуждой идеологии. Не удивительно, что сеть иноагентов и представители т.н. либеральной общественности уже подвергли инициативу критике, обвиняя власть в цензуре и т.п. Подобные упрёки беспочвенны, считает журналист Светлана Пикта, член движения «Сильная Россия».

«Россия на данный момент – одна из самых свободных стран и, конечно, тот вой, который подняли либералы по поводу этого проекта, он говорит о том, что все мы делаем правильно, потому что сейчас те ценности, которые пропагандируют на Западе, они нам глубоко чужды. На самом деле, если говорить о западной демократии, то там нет никакой свободы. Допустим, за высказывание неудобного мнения могут уволить с работы. Возьмите хотя бы в качестве примера недавние скандалы с трансгендерами в США. У России долго не было идеологии, это было с 90-х годов запрещено на государственном уровне, но, к счастью, эти поправки в Конституцию, за которые мы недавно проголосовали, плюс этот указ на фоне того, что провозглашено главенство российского права над международным, я думаю, повернут российское общество в здоровую сторону. А это не может не сказаться в целом на ситуации в стране», – объясняет Пикта.

Ее поддерживает ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов. Он приводит в пример антироссийскую деятельность по искажению истории Великой Отечественной войны.

«Это очень важное решение для нашей страны, для защиты ее духовно-нравственных ценностей, национальной безопасности. И это не преувеличение, а крайняя необходимость. Особенно в тот момент, когда на Россию все чаще направлены различные информационные атаки. Касаются они не только наших дней, но и нашей истории. Подменяются факты, события, их последствия в историческом плане. Доходит до того, что вклад советского народа-освободителя в Победу во Второй Мировой войне осознанно занижается, умалчивается, искажается», – сказал Насонов.

Подрывная деятельность зачастую ведется изощренно, например, при помощи вброса соответствующей литературы на книжный рынок, рассказывает историк Армен Гаспарян.

«У нас с этим большие проблемы. В некогда самом читающем государстве в мире на 53% в прошлом году увеличилась продажа книг по эзотерике и духовным практикам. Вот, о чем стоит подумать – это касается и духовно-нравственной традиции, и духовно-нравственного воспитания. Я вообще считаю, что подобного рода меры должны были приниматься еще десять лет назад. И я знаю, что это пытались делать – какое было монументальное противодействие. И сейчас оно будет. И от либерально настроенных граждан, и от просто набитых дураков, которых у нас немало. Это проблема. Но то, что это надо делать – это вне всякого сомнения», – сказал Гаспарян «ПолитНавигатору».

Депутат Госдумы Олег Матвейчев считает, что шансы на утверждение стратегии велики.

«Мы остро нуждаемся в том, чтобы было основное направление деятельности для всех наших людей, которые связаны с культурой и с информацией в стране. Опираясь на утвержденный документ, смогут действовать наши люди, занимающиеся воспитанием, преподаватели, деятели культуры и так далее. Потому что мы видим наступление Запада, видим, что они навязывают нам свои деструктивные ценности. Они действуют против государства, против национальной идентичности. Ну а мы не хотим, чтобы у нас это все разрушали», – объясняет парламентарий.