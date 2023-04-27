Готовится ещё один мощный удар по иноагентам в России

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Глава комитета Госдумы по безопасности Валерий Пискарев анонсировал принятие закона об уголовной ответственности за создание и участие в деятельности незарегистрированных в России филиалах иностранных НПО.

Либералы ожидаемо протестуют, выражая опасение, что «к таким НПО можно отнести крайне широкий круг организаций – от «Википедии» и «Гринписа» до зарегистрированных за границей СМИ».

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По сообщению Пискарева, рядовые граждане за участие в нелегальных иностранных НПО будут штрафоваться на небольшую сумму – 5 тысяч рублей. А вот в случае повторного правонарушения может наступить уже уголовная ответственность со сроком заключения до трех лет.

Для иностранцев же это будет поводом для депортации.

«Кроме того, мы предлагаем новое основание для отказа иностранной НПО в регистрации структурного подразделения. Отказ Минюста последует в случае, если ранее внесенные в реестр филиал или представительство иностранной НПО в течение трех лет, были исключены из реестра за нарушение закона. Это позволит пресечь продолжение противоправной деятельности с помощью открытия новых филиалов уже дискредитировавшей себя организации. Очевидно, что иностранная НПО, которая намеренно отказывается регистрировать в Минюсте свой филиал, то есть – действовать в соответствии с законодательством нашей страны, не может преследовать никаких благих целей. Работа таких организаций – это вмешательство во внутренние дела и попытка дестабилизировать обстановку в России. И ответственность за это необходима», – объясняет парламентарий.