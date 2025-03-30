Опыт показывает, что украинских военных очень тщательно готовят к нахождению в плену.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я стараюсь с пленными всегда разговаривать корректно, я понимаю, что у него непростая задача выжить, хотя, как только он попадает в объектив, например, моей камеры, происходит значительный рост его шансов на выживание – всё, он зафиксирован.

Один раз я позволил себе скабрёзность, когда мне начинает рассказывать пленный. Я сижу перед монитором на Курском направлении, Суджу взяли, первые часы зачистки, идёт бой, три украинских солдата отбиваются, двое гибнут, третьего берут в плен. Приводят в штаб, я начинаю с ним разговаривать, он говорит: «я не стрелял, я вообще вышел и всё».

Я его понимаю, он борется за жизнь, но тогда уже было смешно. Я спрашиваю военно-учётную специальность – связист, пулемётчик, механик-водитель, наводчик, разведчик, снайпер? Он говорит: «нет-нет, я член логистической команды 95-й десантной бригады».

Умеют они сегодня в плену себя вести. Потом уже, я не слышал, чтобы били, с ним разведчики начали разговаривать на полутонах, и он уже начал рассказывать интересные вещи. Пленный – это всегда человек, который не может отвечать, с ним надо работать», – рассказал Сладков.