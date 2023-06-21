Готовится наказание для российских банков, выполняющих санкции Запада

Елена Острякова.  
21.06.2023 23:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Санкции, Финансы


В России принят закон о привлечении к уголовной ответственности тех, кто призывает к введению антироссийских санкций, однако те, кто исполняет западные санкции, – остаются безнаказанными.

Об этом сегодня в Совете Федерации заявил сенатор Андрей Клишас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России принят закон о привлечении к уголовной ответственности тех, кто призывает к введению...

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«Мы с вами находимся в ситуации – до трех лет лишения свободы, а за исполнение санкций на территории России ответственности нет никакой. Мы с пониманием отнеслись к опасением, что это может негативно повлиять на банковские структуры. Но сейчас ситуация изменилась. Кратно возросло санкционное давление. И стоит подумать, чтобы уголовную ответственность ввести», – сказал Клишас.

Его поддержала спикер Валентина Матвиенко.

«Никуда не годится, когда предприятие под санкциями приходит в банк, а он отказывает в кредитовании. Может, банк сам боится санкций, но у нас и так уже все банки под санкциями. Если кто-то попал под санкции, наоборот, надо ему помогать, чтобы бизнес продолжал развиваться. Поступают обиженные заявления: как же так, нас там душат и в собственной стране так относятся», – сказала Матвиенко.

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