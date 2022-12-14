Готовиться нужно исключительно к ухудшению ситуации, – Тука

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Населению Украины нужно готовиться к тому, что ситуация будет лишь ухудшаться, а удары, которые наносит российская армия, продолжатся.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Украины Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Туки, удары будут нанесены, прежде всего, по остаткам энергетической инфраструктуры.

«Меньше всего я хочу быть успокоительным средством для зрителей, потому я скажу то, что говорил уже неоднократно – я убежден в том, что, к сожалению, нас еще ожидают удары… В Одессе ситуация сверхсложная. Были обстрелы, в том числе и «Шахидами», о которых многочисленные эксперты рассказывали, что «они не могут использоваться в зимнее время, и нам больше от этой погани ничего не угрожает». Но вдруг нанесен удар, и, к сожалению, последствия, мягко говоря, очень неприятные… Готовиться всем нам, без исключения, нужно исключительно к ухудшению ситуации», – заявил Тука.