18.02.2019, Киев, Игорь Петров

За пять лет с гибели людей на Майдане так и не найдены виновные в убийствах, зато власти ежегодно отмечают годовщину трагедии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы пять лет наблюдаем одну и ту же клоунаду, которую нам устраивает власть – все эти озабоченные лица чиновников, которые ходят со свечками, становятся на колени, рассказывают, как они чтят память погибших, рассказывают, что уже практически нашли виновных в расстреле и прочее бла-бла. Пять лет мы это наблюдаем и ничего с мертвой точки не сдвинулось. Никто не нашел ни заказчиков, ни исполнителей”, – сказал эксперт.

По его словам, это объясняется тем, что в 2014 году была заинтересованность в том, чтобы Майдан закончился такой кровавой трагедией.

“И если реально начинать расследование, то власть может неожиданно выйти на себя. Поэтому за пять лет все было сделано, чтобы люди забыли о происшедшем на Майдане. И люди практически об этом забыли, уже не хотят справедливости так, как раньше. Власть все спустила на тормозах и превратила в дешевый балаган. Очередной такой балаган мы будем наблюдать на этой неделе, причем это будет подаваться под соусом привязки к началу российской агрессии, то есть власть будет себя выгораживать и все должны, к примеру, закрыть глаза и забыть, что это Турчинов сдавал Крым», – резюмировал Корнейчук.