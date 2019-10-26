Готовится отступление до Днепра! – истерика на львовском ТВ

26.10.2019, Львов, Остап Тризубов

Как только ВСУ отойдут со своих позиций в рамках предусмотренных Минскими соглашениями разведения сил и средств в Донбассе, следом за ними зайдут «московские террористы», которые всех перережут.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» на канале НТА заявила известная как «голос львовского майдана» депутат от «Европейской солидарности» София Федына, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорят, «все хотят мира, все стремятся к миру, как нам выстроить диалог?». А я бы сказала иначе: нам всем пытаются запихнуть в голову – «вы хотите мира, вы хотите мира, вы хотите мира, чтобы любой ценой был мир».

Почему-то нам сейчас никто не говорит: «Перемога, и тогда будет мир!». То есть, нам сразу закладывается медийными структурами в голову, что «вы будете рабами, вы будете не народом, а московскими слугами, но будет мир».

Это та же самая штука, что «только бы не было войны» – будет голодомор, будут репрессии, будут лагеря, будут физический уничтожать, но давайте будем молчать, только бы не было войны», – заявила возмущённая Федына.

«Та же ситуация на фронте, когда людям рассказывают, что выведут украинские войска, и будет вам счастье. Только почему-то никто не рассказывает, что выведут войска, зайдут московские террористы и перережут всех людей, которые поддерживали украинскую армию и которые хотят оставаться в Украине, на своей земле. Никто не рассказывает, как впаривают военным агитки, почему военные должны быть счастливы от отведения войск», – добавила соратница Порошенко.

При этом экс-нардеп от ультранационалистической партии «Свобода», бывший сотрудник СБУ Юрий Михальчишин подтвердил информацию о том, что с ВСУ ведутся разъяснительные беседы относительно разведения сил и средств.

«Ведутся определённые беседы с личным составом, людям промывают мозг на предмет того, что, «если отойти, то не будет потерь, вам же ж лучше, подразделение будет в обеспеченном состоянии» и так далее.

С такой логикой можно до Днепра отойти, чтобы вообще никаких потерь не было. Снять оборону по правый берег Днепра, но это логика предателей», – пожаловался Михальчишин.