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Руководство Молдовы хочет, чтобы конфликт на Днестре был урегулирован только мирным путем, и в случае победы Украины в войне, «развязанной Россией», может появиться геополитическая возможность для достижения этой цели.

Такое заявление сделала президент Молдовы Майя Санду в ходе съезда молдавской диаспоры в Кишинёве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы живем в мире благодаря украинской армии. И мы тоже за это время сделали все, чтобы не допустить втягивания нашей страны в войну, чтобы сохранить порядок и мир в нашем обществе, чтобы бороться с ложью», – заявила глава Молдовы.

Повторив несколько раз, что Молдова заинтересована исключительно в мирном урегулировании приднестровского конфликта, Санду особо подчеркнула, что «может быть, когда Украина победит в этой войне и вернет свои территории, появится геополитическая возможность, которая позволит нам урегулировать конфликт мирным путем».

«Есть и международный опыт, и у нас есть ясность, как организовать эти вещи в ситуации, когда возникнет такая геополитическая возможность», — добавила президент Молдовы.

Санду, в то же время, акцентировала внимание на том, что «приднестровская проблема не имеет немедленного решения» и будет решаться постепенно, «потому что все достаточно сложно». Санду добавила, что процесс реинтеграции должен проходить таким образом, чтобы «он не привел к дальнейшему ослаблению молдавского государства и демократических процессов».

Непонятно, что госпожа Санду имела в виду, говоря, что «Молдова живёт в мире», если под её руководством нейтральная страна оказалась по уши втянутой в войну на стороне Украины. Кишинёв не только активно поддерживает любой шаг Киева на дипломатическом фронте, но и предоставляет свою территорию под транспортировку грузов для ВСУ.

Под «борьбой с ложью» Санду понимает, по всей видимости, зачистку информационного пространства от всех неугодных телеканалов и альтернативных точек зрения, блокирование интернет-сайтов и попытку цензурирования социальных сетей. Жаль, что до подобного не додумался советский партийный идеолог Михаил Андреевич Суслов.

Что касается мирного плана урегулирования конфликта, вполне возможно, Запад в самое ближайшее время захочет возобновить переговорный процесс, только вместо формата «5+2» будет формула «4+2» – без участия России, которая быстро перейдёт в формулу «5 против 1». Иными словами, Запад вместе с Молдовой, Украиной и ОБСЕ очень быстро навяжут Приднестровью свой план урегулирования, который Тирасполь будет вынужден принять.

Это будет своего рода современный вариант Дейтонских соглашений. В настоящее время, как нам известно из источника в Тирасполе, дипломатические работники западных стран ведут интенсивную работу с руководством самоопределившейся республики с целью принятия переговоров в таком формате.

Наконец, фраза о том, что реинтеграция «не должна привести к ослаблению молдавского государства и демократии», выдаёт Санду с головой. Это значит, что Кишинёв и коллективный Запад, в случае успеха реинтеграции (то есть включение Приднестровья в состав Молдовы) постараются свести к минимуму влияние приднестровцев на политические процессы в едином государстве. Вполне вероятно лишение на несколько лет приднестровцев, даже обладающих гражданством Молдовы, избирательных прав. Подобную технологию Украина пыталась апробировать в оккупированных районах Донбасса, а Молдова в отношении членов запрещённой партии «Шор».