Готовится прорыв фронта. Киев бесится – не знает, где ждать удара
Полковник Геннадий Алёхин, боевой офицер, соратник легендарного генерала Трошева, продолжает анализировать ход СВО для читателей «ПолитНавигатора».
Многие высказывают прогнозы о сроках завершения спецоперации, этапах ее проведения. Имея за плечами какой-то опыт участия в локальных военных конфликтах, а также информационного сопровождения спецопераций, позволю высказать некоторые соображения.
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Тактика действий союзных войск за почти шесть месяцев боев напоминает, как бы ни парадоксально может показаться, боевые действия времен Первой мировой войны, пусть и отчасти. Если сто лет назад проламывали окопы с колючей проволокой, доты и дзоты, то теперь – прогрызают крупные бетонированные сооружения, заранее укрепленные опорные пункты и укрепрайоны.
И тогда, и сейчас на первый план вышли артиллерийские дуэли. Плюс – контрбатарейная борьба, работа батальонно-тактических групп, нанесение ракетных ударов наземного и морского базирования, широкое применение фронтовой авиации и ударных боевых вертолетов.
Такая тактика оказалась верной на данном этапе. Да, пусть медленно, не так быстро, как хотелось, но кольцо вокруг Донбасса сужается. Но остаются Харьковское и южное направления, с довольно широкой и растянутой протяженностью.
Поэтому совсем не исключаю возможности изменения тактики ведения боевых действий. Речь идет о возвращении к классическим схемам ведения войны -глубокие прорывы, обхваты, плотное окружение больших агломераций. Опять же, учитывая характер местности (степь на сотни километров, большие реки и водоемы). Один Днепр чего стоит.
Крупные города – Харьков, Днепропетровск, Днепропетровск, Одесса. А освобожденные территории, где проживают миллионы людей. Сложные, специфические условия. Я бы сказал прямо – сложнейшие, со своими проблемами, которые уже решаются в ходе спецоперации.
Позволю осторожно предположить, исходя из ситуации, складывающейся на данный момент. Что будет дальше?
Первое. Напрашивается удар с юга в обход Харькова. В районе Изюма сосредоточена группировка наших войск. Это не секрет и для ВСУ, и для их кураторов в НАТО. Другое дело – им неизвестно, куда будут наступать войска. А наш Генштаб своими планами, естественно, не делится. Можно ударить на север в обход Харькова. Можно начать активное наступление на Барвенково-Синельниково. Или в обход Славянска-Краматорска. При наличии выгодного плацдарма, а таковым является Изюм, можно наступать в разных направлениях.
Второе. Снегиревка в Херсонской области. Этот населенный пункт был взят нашими войсками в первые дни спецоперации. Весомый плацдарм в оперативно-тактическом отношении. Отсечение противника от моря. Создание мощного, мобильного ударного кулака для наступления на Северное направление, выход на границу с Приднестровской республикой.
Или ударить в направлении Запорожья по линии Днепра и соединиться с группировкой, которая может наступать с Барвенкова.
Другими словами, возможностей для маневров и разных тактических решений много. Как будут происходить события – никто не знает. Это и бесит Киев, и командование ВСУ. Они лихорадочно перебрасывают боеспособные части из одного района в другой. Оголяя, тем самым, участки прорыва для наших войск. А степень дезинформации просто зашкаливает.
Помнится, несколько месяцев назад, выступая на коллегии Министерства обороны, Сергей Шойгу недвусмысленно дал понять, что в ходе других этапов спецоперации войска применят новые тактические приемы и схемы. На мой взгляд, сам ход боевых действий, характер и конфигурация линии фронта, направления и районы наступательных действий союзных войск позволяют с уверенностью судить о том, что возможности для прорывов линии фронта в разных направлениях велики.
Чего не скажешь о противнике. Не случайно главком ВСУ генерал Залужный, хорошо понимая плачевную ситуацию и расклад сил и средств, явно не в пользу украинской армии, настоятельно просит Зеленского дать команду на отход по линии Днепра.
Словом, в ближайший месяц на Донбасской дуге можно ожидать активных наступательных действий нашей армии.
Спасибо!
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