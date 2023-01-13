Готовится резкая интенсификация боевых действий – Сивков

Анатолий Лапин.  
13.01.2023 19:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Назначения в командование спецоперацией, которые были проведены недавно, говорят о том, что Россия готовится серьезно изменить подходы к проведению СВО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Назначения в командование спецоперацией, которые были проведены недавно, говорят о том, что Россия готовится...

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Вероятнее всего, считает Сивков, произойдет резкая интенсификация боевых действий.

«Их нельзя рассматривать отдельно от предыдущих событий, а именно – это заслушивание Верховным Главнокомандующим решений на предстоящую кампанию командующего силами СВО и командующих на операционных направлениях. Потом это была расширенная коллегия Министерства обороны, и теперь эти назначения, которые произошли после успеха под Соледаром.

Все это говорит о том, что готовятся крупномасштабные изменения характера вооруженной борьбы специальной военной операции, которые направлены будут, скорее всего, на резкую интенсификацию ведения боевых действий и переход к более решительным боевым действиям, – я бы так сформулировал», – заявил Сивков.

При этом, по мнению эксперта, чем более решительными будут действия России, тем меньше вероятность более глубокого вовлечения в конфликт Запада.

«Если сейчас наш президент решится на жесткие действия с решимостью в короткие сроки разгромить ВСУ, то никакие войска НАТО в это действие введены не будут», – добавил он.

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