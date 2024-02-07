«Готовится серьезная операция против Крыма»: генерал НАТО о закрытии Херсона

Анатолий Лапин.  
07.02.2024 15:51
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина, Херсон


Украинские власти готовят новые удары по Крыму. Именно с этим может быть связан введенный накануне запрет на посещение иностранными гражданами подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

Запрет после гибели французских наемников объяснялся соображениями безопасности, но реальной причиной может быть стремление к секретности, ведь иностранцы зачастую «сливали» в соцсети запретную информацию.

Украинские власти готовят новые удары по Крыму. Именно с этим может быть связан введенный...

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Об этом в эфире телеканала Welt заявил немецкий отставной генерал Рональд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Катера, речь может идти и об операции по переброске украинских войск через Днепр.

«Херсон – город стратегического значения, потому что это выход в Крым. В этом смысле все, что происходит в Херсоне, конечно, сразу привлекает особое внимание», – сказал генерал.

Не исключаю, но признаю, что это только мое предположение, – готовится серьезная операция, и эту крупную операцию со стороны Украины хотят сохранить в секрете. Из-за этого никто – ни СМИ, ни иностранцы [не допускаются в Херсон], они хотят оставить это между собой и, возможно, снова готовят спекуляции.

Это, конечно же, может быть связано с желанием расширить атаки на Крым», – заявил Катер.

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