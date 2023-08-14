«Готовится удар невиданной мощи» – в Киеве испугались ракетного «затишья»

Российская армия якобы готовит чрезвычайно мощный ракетный и дроновый удар по украинским инфраструктурным и военным объектам.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После ракетных и дроновых атак врагу нужно время чтобы сосредоточить свои усилия, пополнить запасы, наладить взаимодействие подразделений. Поэтому в этот период времени, пока враг собирается с силами, они наносят одиночные ракетные удары.

Если вы сейчас посмотрите на прошедшую неделю, то увидите, что были задействованы тактические ракетные комплексы, нетипичные для использования в активных фазах. Также применялась баллистика, в том числе с помощью воздушных носителей, и достаточно небольшие партии «Шахедов», которые разведывают дорогу для более мощных волн», – сказала Гуменюк.