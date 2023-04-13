Готовится возвращение Урганта к Эрнсту: «Не трогать Ваню!»

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Первый канал пригласил отстраненного от эфира телеведущего Ивана Урганта на свое знаковое мероприятие – премьеру первого в мире снятого в космосе художественного фильма «Вызов». На мероприятии Ургант с удовольствием позировал для фотографов и пообещал журналистам вернуться в эфир.

«Конечно, вернусь», – сказал Ургант.

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Его появление наделало больше шуму в СМИ, чем приветствие в адрес создателей фильма президента РФ Владимира Путина.

«Русские люди. Вам сцут на лицо. Нравится?», – возмутился в своем ТГ-канале белорусский телеведущий Григорий Азаренок.

Впрочем, за минувший год обещания вернуться Ургант давал уже неоднократно, но они не исполнялись. После начала СВО он демонстративно уехал якобы в отпуск в Израиль. Потом телеведущий вернулся, но его программу на Первом канале не возобновили.

Общественное мнение было настроено против Урганта. Не помогло и заступничество пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков, который назвал Урганта «испуганным патриотом».

С другой стороны, телеведущий Владимир Соловьев как-то пожаловался, что после каждого его критического высказывания в адрес Урганта, ему звонят высокие покровители бывшей «звезды» и просят «не трогать Ваню».

Покровители телеведущего идут на различные уловки. То Первый канал включит Урганта в свой фильм о режиссере Андрее Кончаловском, то на ТВЦ появится реклама благотворительной организации «Дом с маяком», озвученная голосом «испуганного патриота».

Крупных заработков у Урганта так и не появилось, и он довольствовался редкими выступлениями на частных закрытых корпоративах. С отчаяния телеведущий даже возродил свой ютуб-канал, на котором не размещал ничего 7 лет. Ургант выложил там дорого снятый музыкальный клип, где он поет песню под псевдонимом Гриша. Видео не набрало просмотров, но, по слухам, за него заплатил порядка 1,5 млн рублей «Альфа-банк».

Провалился и другой проект Урганта – видеосказка «Происшествие в стране Мульти-Пульти», выпущенная к Новому году. Онлайн-кинотеатр Kion убрал из эфира из-за возмущения зрителей, не желающих смотреть на опального телеведущего.

В феврале Ургант опубликовал свою фотографию с бейджиком программы и подписью «Люблю, когда вся команда в сборе». Якобы по этой причине он отменил свои концерты в Дубае и на Кипре с Владимиром Познером. Но очередной раз не сложилось. Недавно Ургант объявил, что выступит в Турции на фестивале рок-группы «Би-2», которая отметилась в скандале, отказавшись выступать под баннером с буквой Z, и лишилась всех концертов в России.

Бывший сотрудник «Вечернего Урганта», бежавший в Армению комик Гарик Оганесян уверен, что передача больше не вернется в эфир Первого канала, потому что для этого телеведущий «должен сделать супер контрастное заявление по поводу войны и извиниться».