«Готовится взрыв в толпе ветеранов» – Лукашенко отменил митинг в свою поддержку

23.10.2020, Москва, Елена Острякова

Власти Белоруссии отказались от идеи провести митинг в поддержку президента 25 октября.

Об этом журналистам сообщил сегодня президент страны Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам не надо в Минск собирать людей. Коллапс будет, понимаете. Мы парализуем полностью Минск. Ясно, человек едет Батьку поддержать. Но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, что выступлю на Октябрьской площади. Ну, 15 тыс меня увидит. И главное – мы не обеспечим безопасность людей. Я уже получаю информацию. Один взрыв в толпе – и люди начнут давить, как на Немиге.

А ветераны – их тысяч пять осталось – они все туда: нас везите. Плохо стало старику – ни “скорая помощь”, ни врач не подойдет – толпа. Безопасность не обеспечена.

А протестуны по улицам ходят. Мы милицию заберем для обеспечения безопасности, а кто будет контролировать остальную часть? Когда я все это собрал, то решил, что мероприятие надо отменять. 250 тысяч мы не переварим.

Самое главное старики рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. У нас будет еще больший ковид, чем в этих странах вокруг. Нам нельзя рисковать людьми», – сказал Лукашенко.

В оппозиции расценили отмену митинга как признание властью неспособности собрать внушительное количество людей.

«Решив свезти из каждого региона по 10-20 тысяч лояльных и начав это реализовывать, власть запустила самый глубокий мониторинг общественного мнения в народе, в трудовых коллективах, на заводах и в учреждениях. Полученный результат, судя по всему, свёлся к вердикту, давно очевидному почти для всех: реально опереться режиму, кроме как на силовиков, не на кого», – утверждает в своем телеграм-канале обозреватель Петр Кузнецов.

Между тем, польский телеграм-канал «Нехта» созывает людей 25 октября в центр Минска, поскольку это день истечения «народного ультиматума», объявленного самопровозглашенным национальным лидером Светланой Тихановской.

В случае, если Александр Лукашенко не откажется в этот день от власти, 26 октября якобы начнется общебелорусская забастовка.