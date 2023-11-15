Готовится запрет мигрантам работать врачами, учителями и водителями

Елена Острякова.  
15.11.2023 23:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, Медицина, Миграция, Образование, Общество, Политика, Россия


Фракция «Справедливой России» внесла в Госдуме законопроект о запрете для мигрантов определенных видов деятельности.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Дмитрий Гусев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фракция «Справедливой России» внесла в Госдуме законопроект о запрете для мигрантов определенных видов деятельности....

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«Первое, мы вводим полный запрет на работу мигрантов в таких специальностях как врачи, учителя, провизоры, водители такси. Эти инициативы уже принимаются в регионах: в Тульской, Калининградской, Челябинской областях, в Якутии. Там 33 профессии запрещены для мигрантов. То есть регионы уже реагируют на этот миграционный поток», – сказал Гусев.

На другие профессии «Справедливая Россия» предлагает ввести квоту – 5% от квотной численности сотрудников.
Также партия предлагает в обязательном порядке снимать у мигрантов биометрические данные.

«Например, подрались какие-нибудь два мигранта в РФ. На следующий день за государственный счет они садятся в самолет и отправляются обратно и никогда больше в Россию въехать не смогут, потому что мы знаем их биометрические данные. Многие сейчас меняют фамилию и имя и приезжают с новыми документами. Биометрические данные ставят заслон такой лазейке в нашем законодательстве. Это будет жесткий фильтр, который не позволит проникать сюда различным преступным группировкам», – сказал Гусев.

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